انخفاض في مبيعات الدولار النقدية بمزاد البنك المركزي العراقي

2022/01/13 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت مبيعات البنك النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي بشكل كبير اليوم الخميس، لتصل الى 13 مليون دولار.

وذكر مصدر أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 25 % لتصل إلى 159 مليونا و105 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 212 مليونا و 727 الفا و200 دولارا أمريكي.

واضاف المصدر ان مبيعات البنك النقدية من الدولار انخفضت بشكل كبير هذا اليوم الى 13 مليوناً و270 ألف دولار مقارنة باليوم السابق التي بلغت فيها المبيعات النقدية 81 مليونا و380 الف دولار، فيما ذهب الباقي البالغ 145 مليونا و835 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار المصدر ، إلى أن 21 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و3 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 61 شركة توسط.

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