الفيضانات تجتاح اربيل مجدداً وتؤجل امتحانات نصف السنة

2022/01/13 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتاحت مياه الامطار مدينة اربيل مجدداً، وغرقت العديد من الطرق الرئيسية شمالي المحافظة بسبب غزارة الأمطار.

وتسببت الامطار الغزيرة في غرق بعض المناطق السكنية مثل طيراوه وعنكاوا وكولان وتقاطع شورش وبرايتي.



وصباح اليوم الخميس، قررت مديرية تربية أربيل تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، وتأجيل امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل بسبب غزارة الامطار.

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