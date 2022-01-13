تقرير: القوى الكردية والسنية مررت مصالحها على حساب شيركهما الاكبر الشيعي

2022/01/13 | 12:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة الشرق الاوسط السعودية، الخميس، عن وجود وساطة لتقريب وجهات النظر بين القوى الشيعية خلال الايام المقبلة ، مبينة أن الشريكين الكردي والسني غلبا مصالحهما على مصالح شريكهما الأكبر البيت الشيعي.وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/ ان “المعلومات خلف الكواليس، تشير الى انه شخصيات شيعية نافذة؛ قسم منها من خارج العراق […]

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