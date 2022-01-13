أهم ما تم الإعلان عنه لأجهزة المنزل الذكي في CES 22

2022/01/13 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كان مؤتمر CES 22 حافلًا بالكثير من التقنيات الجديدة التي تم الإعلان عنها فيه، وحصلت تقنيات المنزل الذكي على نصيب الأسد من هذه الإعلانات.



حيث أعلنت الكثير من الشركات عن منتجات وتقنيات جديدة تساعد في تطوير استخدام أجهزة المنزل الذكي بأنواعها.

ويبدو أن أجهزة المنزل الذكي بدأت تتطور أخيرًا وذلك عبر تطوير طرق التواصل بين الأجهزة المختلفة ليعملوا معًا بسهولة أكبر.

ويعني ذلك أن أجهزة المنزل الذكي المختلفة بدأت تركز على مشاركة المعلومات مع بعضها بدلًا من القيام بوظيفة واحدة فقط.



وبالتالي أصبحت جميع الأجهزة تعمل معًا لتكمل بعضها البعض.



فمثلًا عندما تنتهي المكنسة الذكية من جمع فتات الطعام، فإنها تتوجه لصندوق القمامة الذكية الذي يقوم بالتخلص من حمولتها.

وبحسب Mitchell Klein من إتحاد Z-Wave، فإننا الآن في مرحلة المنزل المتصل وليس المنزل الذكي، ولكن بعد خمس سنوات، فإننا نحصل على أول منزل ذكي واعي لكل ما يحدث بداخله.

ويعتمد التطور الجديد في أجهزة المنزل الذكي بشكل كبير على معيار Matter الذي يسهل التواصل بين مختلف الأجهزة الذكية.



وقد بدأت الكثير من الشركات بالإهتمام بالمعيار الجديد ودمجه مع أجهزتها بشكل كبير.

المصابيح الذكية وكاميرات المراقبة في المنزل الذكي

تعتبر المصابيح الذكية إحدى أوائل أجهزة المنزل الذكي الذي ظهرت من الشركات، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المتصلة بالمنزل.

وقد حمل مؤتمر CES 22 مجموعة كبيرة من المصابيح الذكية وكاميرات المراقبة، وجاء في مقدمتها كاميرا Eve الخارجية التي تأتي مزودة بمصباح إضاءة يعمل تحت المطر.



وتأتي الكاميرا متوافقة مع نظام Homekit للمنزل الذكي من آبل، وتصدر في إبريل 2022.

كما أطلقت شركة Sync مجموعة من المصابيح والمقابس الذكية بمختلف الأسعار.



بالإضافة إلى مستشعر حرارة ذكي مزود بأكثر من مستشعر للغرف وكاميرا مراقبة خارجية.

وتبدأ أسعار المصابيح الذكية من 12$ للمصباح وتصدر في مارس، أما الكاميرا الخارجية فإنها تصدر في فبراير بسعر 100 دولار.

ويأتي مقياس الحرارة بسعر 120 دولار مع مجموعة من المستشعرات الخاصة بالغرف والتي يصل سعرها إلى 30 دولار للغرفة الواحدة.



ويبدأ بيعه في يناير الحالي.

كما أعلنت شركة TP-Link عن مجموعة جديدة من أجهزتها الذكية تحت علامة Tapo الخاصة بها.



وتشمل مجموعة مصابيح ذكية تعمل مع Homekit من آبل ومجموعة مقابس ومفاتيح ذكية.

وتصدر أجهزة Tapo هذا العام، بالإضافة إلى كاميرا سحابية جديدة يمكنها التسجيل إلى بطاقات MicroSD مباشرةً دون الحاجة لرفع التسجيلات.

وأعلنت شركة Abode المهتمة بأجهزة الأمن الذكية عن جسر باب لاسلكي جديد مزود بكاميرا بالإضافة إلى مجموعة من المصابيح الذكية الجديدة.

ولا تحتاج هذه الأجهزة إلى الإتصال بشبكة Abode المنزلية.



ولكن تستطيع الاتصال بها إذا كنت تمتلك أحد محاور Abode للأمان.

ويعمل جزء الباب الذكي عبر بطارية مدمجة بداخله تعمل حتى 6 شهور متصلة ويتصل باستخدام الواي فاي أو البلوتوث بأجهزة أليكسا أو جوجل، وهو مزود بكاميرا قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 2K مع القدرة على تحديد الأشخاص وزاوية رؤية تصل إلى 160 درجة.

ويأتي جرس Abode الذكي الجديد مع قطعة إضافية تعمل كموزع للإنترنت لزيادة مدى الإنترنت اللاسلكي، ولكن تحتاج لاشتراك في خدمات Abode لتتمكن من تسجيل الفيديو والعودة إليه لاحقًا.

كما كشفت شركة Sengled عن مجموعة من المصابيح الذكية التي تستطيع متابعة دورات النوم بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الحيوية الهامة أيضًا.

أجهزة أمن أكثر ذكاءً

بدأت الكثير من الشركات بالاهتمام بأمن المنازل الذكية عبر تقديم حلول أمنية متنوعة.



وكشفت شركة Arlo عن نظامها الأمني الجديد.

ويعمل النظام الأمني الجديد عبر محور أمني مركزي يتصل بمجموعة مستشعرات خارجية ويحتوي على لوحة مفاتيح لإدخال كلمات المرور وإيقاف الإنذار.

كما يمكنك إيقاف الإنذار الخاص به عبر هاتفك واستخدام تقنية NFC الموجودة به.



وتقول الشركة بأنه يصبح متاحًا للبيع في النصف الأول من العام.

وأطلقت شركة Bosch محور أمني جديد أيضًا يعمل كمستشار لجودة الهواء حوله.



كما يمتلك مستشعر للحركة لتنبيه المستخدم عند الدخول عنوة إلى المنزل.

ويعمل المحور عبر الإتصال بالإنترنت اللاسلكي أو شرائح الإتصال الإلكترونية eSIM.



ويعتبر مناسبًا للمهتمين بالتنقل كثيرًا.

وأضافت شركة Ring مستشعر لالتقاط صوت تحطم الزجاج في أجهزتها الأمنية الجديدة، ويستطيع المستشعر التقاط الصوت عن بعد 7 متر تقريبًا.

المزيد من الدعم لمعيار Matter لأجهزة المنزل الذكي

بدأت الكثير من الشركات مؤخرًا بالاهتمام بمعيار Matter لأجهزة المنزل الذكي وإتصال Thread الخاص به الذي يعمل على توصيل الأجهزة معًا.

وقد كشفت Eve عن أول ستائر ذكية خاصة بها تعتمد على إتصال Thread.



وهي متوافقة مع مساعد آبل الصوتي وتقنية HomeKit.

كما أعلنت Schlage المعروفة بتطويرها للأقفال الذكية أنها تطلق أول قفل ذكي يدعم المعيار.



ويعمل أيضًا مع مفتاح آبل الذكي للأقفال.

وقالت Nanoleaf المسؤولة عن تطوير المصابيح الذكية ذات الألوان والتصميمات المختلفة أن جميع أجهزتها تعمل كموزعات لشبكة Thread.

ويعني ذلك أنك تستطيع استخدامها لتكوين الشبكة الخاصة بك وتوصيلها مع أي جهاز HomePod أو جهاز يدعم تقنية homekit من آبل.

وأخيرًا بدأت شركة Aqara بإطلاق مجموعة جديدة من مستشعرات الأبواب والنوافذ الذكية التي تعمل مع تقنية Thread.



وتعمل أيضًا المستشعرات مع تقنية HomeKit من آبل وأليكسا ومنزل جوجل الذكي.



وقالت أيضًا بأنها تنوي تحديث جميع أجهزتها لتعمل مع معيار Matter الجديد.

أجهزة المطبخ والحمام الذكي

لازلت أجهزة المطبخ الذكية إحدى أهم جوانب المنزل الذكي، وبالتالي ظهرت الكثير من التقنيات الجديدة المتعلقة بها في CES 22.

وتشمل هذه الإعلانات الجديدة تقنية ملئ الحوض المثالية من شركة Kohler’s التي تساعدك على ضبط درجة حرارة الماء وملئ الحوض بأمر صوتي.

وقد تم الإعلان سابقًا عن هذه التقنية في مؤتمر CES 2019، وتعمل التقنية عبر مجموعة من الأجهزة الذكية التي يتم تركيبها في الحمام ويصل سعرها إلى 2600 دولار.

كما أطلقت Moen صنبور المياه الذكي والذي يعمل عبر الأوامر الصوتية مباشرةً، ويمكنك استخدام مساعد جوجل أو أليكسا معه.

وقالت الشركة أيضًا أن الصنبور الذكي يعمل مع باقي أنظمة المياه الذكية الخاصة بها ليقدم تجربة كاملة لنظام مائي ذكي بالكامل.

وحصلت ثلاجة سامسونج الذكية Family Hub على تصميم جديد وشاشة جديدة بحجم 21.5 بوصة دون أي حواف.



وأصبحت قادرة على معرفة المنتجات بداخلها وتنبيه المستخدمين إليها.

وأطلقت شركة Whirlpool تحديثًا جديدًا لأجهزة الفرن الذكية لتقوم بوظائف القلاية هوائية ذكية، ويصل هذا التحديث لبعض الأفران الذكية فقط.

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