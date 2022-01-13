من واقع الحياة ق . ق . ج . / حقيقية ! - مكارم المختار

2022/01/13 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مكارم_المختار من واقع الحياة ق .



ق .



ج .



/ حقيقية !* قدوة ....



ـ كان يأخذها في مشاوير العلاقات العابرة وملء وجهه ابتسامة، يطرب يشجن ألحانا يتمتم وهي صامتة، لا فيه تفتح ولا ثغر ولا بت كلمة، وعليها ألا تكون كما هو، ولو فكرة، ولا حتى في حلم، فهو الأخ الأكبر وعليها السمع الطاعة، حتى في أثامه، فهو الذكر وهي الأنثى، ولكي يغطي على ذهاباته وخروجه وإياها، تلك الصاحبة أو الصديقة، إن لم تكن العشيقة، ما كان بحاجتها " ......





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