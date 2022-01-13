2022/01/13 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش*ربما كان عنوان هذه الورقة ( ميول وتوجهات الشباب العربي) هو الوحيد بين أعمال المؤتمر الذي لا يتحدث بشكل مباشر عن البيئة وواقعها ومشكلاتها، ولكني أجزم، وربما يشاركني في ذلك كثير منكم أو معظمكم، أنه لا يمكن تناول قضايا البيئة بمعزل عما يحيط بنا من عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية، عوامل تتدخل في أدق شؤون حياتنا وتؤثر فيها بشكل حاسم، وتضع كل افكارنا ومشاريعنا وبرامجنا في مهب الريح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميول وتوجهات الشباب العربي والبيئة (1) - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميول وتوجهات الشباب العربي والبيئة (1) - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).