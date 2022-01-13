دعا الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر إنسانية/ الرئيس المكسيكي يمنح اسانج حق اللجوء - رشيد غويلب

2022/01/13 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في بداية العام، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المعروف باسمه المختصر (اميلو) مرة أخرى عن نيته منح حق اللجوء لجوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس.



وأكد أنه سيطلب من الحكومة الأمريكية تبني “موقف إنساني” بشأنه.وقال الرئيس المكسيكي: “لقد اتخذنا موقفنا ومستعدون لمنح حق اللجوء إلى أسانج في المكسيك.



ونعتقد أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن تتصرف بإنسانية.



أسانج مريض وسيكون ذلك دليل ......





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