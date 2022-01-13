السيول تحاصر مجلس الوزراء في أربيل

2022/01/13 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الخميس، عن تسجيل أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية حتى الآن، فيما أشار الى أن السيول حاصرت مجلس الوزراء في أربيل.وقال الناطق الرسمي باسم المديرية الرائد سركوت كارش في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، ان “السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، […]

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