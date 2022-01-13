ذي قار: مجهولون يقتلون أباً وابنه بسبب خلافات عشائرية

2022/01/13 | 12:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان مجهولين اقدموا على قتل اب وابنه في محافظة ذي قار.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “اشخاصاً يستقلون عجلة صغيرة اقدموا على قتل شخصين (اب وابنه) بالرصاص الحي في قضاء الغراف”.وأضاف المصدر، أن “اسباب القتل جاء على خلفية شجارين، الاول وقع يوم امس، في […]

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