جنايات الكرخ تحكم بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني

2022/01/13 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكما بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني.وقال مصدر قضائي ان “محكمة جنايات الكرخ ادرت اليوم حكما بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني في إحدى التهم الموجهة إليه”.وأعلن جهاز الأمن الوطني، في وقت سابق، القبض على المدعو صباح الكناني متلبساً بالرشوة.

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