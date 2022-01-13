“برهم صالح” يرشح نفسه لنيل الولاية الثانية بمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/13 | 12:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد رشح “برهم صالح” نفسه رسمياً، لنيل الولاية الثانية بمنصب رئيس جمهورية العراق.

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