2022/01/13 | 12:56 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكماً بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني، في احدى التهم الموجهة إليه.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية، ان “محكمة جنايات الكرخ اصدرت اليوم حكماً بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني في إحدى التهم الموجهة إليه”.
جهاز الأمن الوطني، أعلن في وقت سابق، القبض على …
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وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية، ان “محكمة جنايات الكرخ اصدرت اليوم حكماً بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني في إحدى التهم الموجهة إليه”.
جهاز الأمن الوطني، أعلن في وقت سابق، القبض على …
ظهرت المقالة جنايات الكرخ تقضي بالسجن 6 سنوات لـ”صباح الكناني” أولاً على النور نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الكرخ تقضي بالسجن 6 سنوات لـ”صباح الكناني”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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