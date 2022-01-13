جنايات الكرخ تقضي بالسجن 6 سنوات لـ”صباح الكناني”

2022/01/13 | 12:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكماً بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني، في احدى التهم الموجهة إليه.وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية، ان “محكمة جنايات الكرخ اصدرت اليوم حكماً بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني في إحدى التهم الموجهة إليه”.جهاز الأمن الوطني، أعلن في وقت سابق، القبض على …

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