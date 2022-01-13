النفط تدعم المبادرة الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات

2022/01/13 | 12:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن فريق ايزو الطاقة في وزارة النفط، دعمه المبادرة الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه،، ان “فريق ايزو الطاقة عفج اجتماعا ناقش خلاله العديد من القضايا ذات الاهتمام بمجال ترشيد الطاقة والتعريف بمواصفات ايزو الطاقة (ISO50001) وخطة تطبيقها ضمن متطلبات المبادرة الوطنية لدعم الطاقة …

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