العراق حاضر في مؤتمر أمناء سر الاتحادات الآسيوية

2022/01/13 | 12:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعحضرَ وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، بدعوةٍ من الاتحاد الآسيوي ، مؤتمرَ أمناء السر العامين للعام 2022، فضلاً عن حضور الأمين العام للاتحاد محمد فرحان للمؤتمر الذي انطلقت مفرداته صباح اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، ويستمرُ لغاية يوم السبت المقبل، وبإشرافِ الاتحاد الآسيوي .وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان" منهاج المؤتمر يهدف الى خلق بيئة تعليميّة تطور الجيل الجديد من قادةِ كرة القدم في آسيا، وكذلك إدارة قيمة الفريق وتطوير المواهب وأهمية تطوير كرةِ القدم من وجهةِ نظرٍ افروآسيوية".واضاف، أن " المؤتمر قدّم عدداً من الدراسات والبحوث من قبل عددٍ من الشخصياتِ مثل داتو وندسور جون، أمين السر العام للاتحادِ الآسيوي لكرة القدم، وفاهد كارداني، نائب وأمين سر الاتحاد الآسيوي لشؤونِ الاتحادات الأعضاء". وتأتي مشاركةُ العراق في هذا المؤتمر للتواصل المستمر مع الاتحادِ القاري والاطلاع على آخر المستجداتِ والتطورات الحاصلة في عالم المستديرة.

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