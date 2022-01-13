نائب عن دولة القانون يعلق على إحالة المشهداني الى لجنة الضبط النيابي

2022/01/13 | 12:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، اليوم الخميس، على احالة محمود المشهداني الى لجنة ضبط السلوك النيابي.وقال مخيف في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الاطار التنسيقي قدم طعنا في المحكمة الاتحادية وبانتظار القرارات التي ستصدر بهذا الصدد من المحكمة الاتحادية خلال الايام القادمة”.وبشان احالة محمود المشهداني الى لجنة ضبط […]

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