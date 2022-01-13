الاطار التنسيقي: ارقامنا صعبة ولا يمكن لأي طرف تهميشنا

2022/01/13 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو الإطار التنسيقي قصي عباس ، الخميس، ان الاطار يمتلك ارقام نيابية لا يمكن تجاهلها او تهميشها من اي طرف سياسي كان، مبينا ان كلمة الفصل للمحكمة الاتحادية حول شرعية الجلسة الأولى للبرلمان.وقال عباس في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” الاطار التنسيقي وما يملكه من اعداد نواب رقم صعب والحوار مستمر […]

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