استطلاع: الإمارات على مشارف الاقتصاد غير النقدي.. و5 عوامل تحكم اختيار المستهلك للمتجر

2022/01/13 | 13:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة بعنوان "العودة إلى الأعمال" أصدرتها شركة فيزا العالمية "Visa" أن الاقتصاد في دولة الإمارات يتجه إلى نمط غير نقدي بحلول العام 2024.

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