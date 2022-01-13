الحكم على صباح الكناني بالسجن ست سنوات

2022/01/13 | 13:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى توقيف الكناني بعد اصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى.

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