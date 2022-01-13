الصدر يوجه بفتح استمارتين تخص المسجلين في مشروع ’البنيان المرصوص’

2022/01/13 | 13:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، القائمين على مشروع "البنيان المرصوص" بإنصاف الطبقات الاجتماعية المستحقة من أبناء العراق.

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وذكر إعلام التيار الصدري في بيان، تلقاه "ناس" (13 كانون الثاني 2022)، انه "حسب توجيهات السيد مقتدى الصدر ومن أجل إنصاف الطبقات الاجتماعية المستحقة من أبناء بلدنا الحبيب تقرر ما يلي: على الإخوة في إدارة مشروع البنيان المرصوص فتح باب التسجيل على استمارتي (شبكة الرعاية الإجتماعية) و (قرض الإسكان) وحسب الشروط والضوابط القانونية والأصولية وبعدد محدود من الطلبات لغرض مفاتحة الجهات الحكومية المسؤولة والسعي لإنجاز طلباتهم".

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