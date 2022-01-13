قضية الفرع 251.. حكم تاريخي يختتم محاكمة ضابط سابق بالمخابرات السورية

2022/01/13 | 13:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام محاكمة تاريخية، قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السورية، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

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