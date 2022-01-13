صالح يقدم أوراق ترشيحه لنيل ولاية ثانية لرئاسة الجمهورية

2022/01/13 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم رئيس الجمهورية الحالي، برهم صالح، أوراق ترشيحه لنيل ولاية ثانية في الرئاسة.وقالت مصادر نيابية، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، قدم أوراق ترشحه لمنصب الرئاسة بشكل رسمي الى مجلس النواب”.هذا وأعلن مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.وبحسب بيان رسمي […]

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