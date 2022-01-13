بنزيما: ريال مدريد أفضل نادي في العالم

2022/01/13 | 13:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… علق الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على انتصار فريقه ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة.وقال بنزيما في تصريح لوسائل الاعلام إن “برشلونة دائمًا منافس قوي، هناك الكثير من الكلاسيكيات وهذا جيد لأننا نذهب إلى النهائي بعد ذلك، لكن لا يمكنني أن أخبرك ما إذا كان هذا […]

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