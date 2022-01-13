ديالى تفقد 10% من ثروتها الحيوانية بسبب “لعنة الجفاف”

2022/01/13 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد العديد من تجار المواشي والاغنام في ديالى، الخميس، أن المحافظة فقدت 10% من ثروتها الحيوانية خلال اشهر معدودة بسبب لعنة الجفاف.وقال جابر التميمي تاجر مواشي واغنام في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ملف الجفاف بدء يضرب قطاع تربية المواشي والاغنام في 10 مناطق مهمة ضمن ديالى خاصة الجهة الشرقية والشمالية الشرقية ما دفع […]

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