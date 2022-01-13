2022/01/13 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع عاصفة نتائج الجلسة الأولى، يتمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بصناعة حكومة أغلبية وطنية، فاتحا الباب لمن يؤيد المشروع السياسي الجديد لتغيير النهج القديم والمضي قدما نحو إصلاح العملية السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يحذر ويفتح الباب الأخير لتشكيل حكومة أغلبية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يحذر ويفتح الباب الأخير لتشكيل حكومة أغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).