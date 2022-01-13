ميليشيات ايران تضرب قوات العراق الأمنية وتهدد العراقيين

2022/01/13 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تهديد كبير تواجهه القوات الأمنية العراقية، بعد تكرار مسلسل الهجمات على ارتال الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي للقوات العراقية في مواجهة خطر خلايا الإرهاب.

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