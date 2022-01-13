ضبط حالات تلاعب وتزوير في صحة الرمادي بخمسة مليارات دينار

2022/01/13 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت هيئة النزاهة عن ضبط حالات تلاعب وتزوير وهدر للمال العام في تشكيلات دائرة الصحة في الرمادي بمبلغ خمسة مليارات دينار.

وقالت الهيئة في بيان ان ملاكات مكتب تحقيق الأنبار تمكنت بعد إجراء التحري والتدقيق والمتابعة لقوائم الاسماء التي تم إجراء الفحص الخاص بفايروس كورونا عليها سابقا من تشخيص قيام مدير مختبر الصحة العامة بالاشتراك مع قطاعات صحية اخرى برفع أسماء مكررة ووهمية مزورة إلى مكتب المدير العام بلغ عددها نحو مئتين وخمسين الف اسم بهدف الاستيلاء على المواد المستخدمة في عملية الفحص وبيعها للمختبرات الأهلية والاستفادة من أسعارها.

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