مياه الامطار تحاصر مقر إقامة مسعود البارزاني في أربيل

2022/01/13 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تسببت مياه الامطار التي تهطل بغزارة على مدينة اربيل منذ يوم امس حتى صباح اليوم الخميس، بفيضانات اغلقت طرقاً مهمة ورئيسية بينها طريق مصيف صلاح الدين حيث مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.وذكرت وسائل اعلام كردية وتابعتها /المعلومة/، أن مياه الفيضانات تسببت باغلاق طريق اربيل مع بيرمام باتجاه مصيف صلاح الدين.وأشار […]

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