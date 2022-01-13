2022/01/13 | 13:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على احد الارهابيين شمالي نينوى.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة الثالث تم القاء القبض على احد الارهابيين في قرية خواجة خليل التابعة لناحية وانه شمالي […]

ظهرت المقالة القبض على ارهابي شمالي نينوى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي شمالي نينوى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي شمالي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).