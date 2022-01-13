الحبوري: “هوشيار زيباري” هو رئيس الجمهورية المقبل

2022/01/13 | 13:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد النائب مشعان الجبوري، اليوم الخميس، ان هوشيار زيباري سيكون رئيس جمهورية العراق السنوات الأربع المقبلة.وقال الجبوري في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، انه “بترشيح هوشيار زيباري يمكنني القول اصبح مؤكداً انه سيكون رئيس الجمهورية للاربع سنوات القادمة، وسينال ذات الاصوات التي نالها الرئيس الحلبوسي تقريباً”.وأشار الى ان …

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