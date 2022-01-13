مدرب يوفنتوس: كرة القدم اخترعها الشيطان

2022/01/13 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعترف مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري، بأن خسارة يوفنتوس لكأس السوبر الإيطالي أمام إنتر ميلان قبل خمس ثوانٍ من صافرة النهاية، يجعله يشعر بأن كرة القدم اخترعها الشيطان.وقال أليجري لـ “Sport Mediaset”: “لقد كانت مباراة حقيقية، واختبارًا جيدًا بالنسبة لنا لنرى أين نحن، لسوء الحظ تبدو كرة القدم أحيانًا وكأنها من اختراع الشيطان”.[…]

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