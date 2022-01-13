بعيدا عن النفط.. السعودية تملك سلاحا اقتصاديا يقدر بـ1.3 تريليون دولار

2022/01/13 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يتبادر لأذهان البعض أن الثروة النفطية بالمملكة العربية السعودية وحجم احتياطاتها من الخام هو الأمر الوحيد الذي تتمتع به لدعم عجلة النمو الاقتصادي فيها، إلا أن المملكة تمتلك موارد معدنية كبيرة.

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