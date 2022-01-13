الإمارات تدين في الأمم المتحدة قرصنة الحوثيين لسفينة تحمل علمها في البحر الأحمر 

2022/01/13 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة من شريط فيديو وزعه المتمردون الحوثيون اليمنيون للباخرة روابي التي أعلنوا مصادرتها في البحر الأحمر في الثالث من كانون الثاني/يناير 2022 © مكتب “أنصار الله” الإعلامي/ا ف ب – ابوظبي (أ ف ب) – أدانت الإمارات ما وصفته بـ”عملية القرصنة” بعد سيطرة المتمردين اليمنيين على سفينة تحمل علم الإمارات، واصفة إياه […]

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