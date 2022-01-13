أربيل تعلن حالة الطوارئ

2022/01/13 | 13:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطالب خوشناو، السكان بعدم مغادرة منازلهم.

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