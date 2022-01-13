الوائلي يباشر مهامه بشكل رسمي محافظاً للنجف

2022/01/13 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

باشر عضو مجلس النواب السابق ماجد الوائلي، اليوم الخميس، مهامه كمحافظ للنجف بشكل رسمي.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان "الوائلي تسلم مهامه كمحافظ للنجف بشكل رسمي".

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