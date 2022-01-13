الحشد الشعبي: العيث أصبحت بؤرة داعشية تهدد أمن ثلاث محافظات

2022/01/13 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، الخميس، عن بؤرة جديدة لخلايا تنظيم “داعش” الاجرامي تهدد امن ثلاث محافظات في آن واحد.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العمليات العسكرية التي جرت على الحدود بين ديالى والسليمانية وصلاح الدين دفعت خلايا داعش الارهابي للاختباء في تلال العيث شرق صلاح الدين وهي منطقة معقدة […]

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