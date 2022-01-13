الاستخبارات تعلن تدمير 3 أوكار لداعش في عمق صحراء الانبار

2022/01/13 | 13:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تدمير 3 أوكار لداعش في عمق صحراء الانبار.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تواصل عملياتها النوعية الاستباقية، باشراف وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ووفق اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم وبدلالته، تمكنت مفارز الوكالة …

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