الوباء يفاقم معاناة أميركا والولايات تستعين بالقوات العسكرية

2022/01/13 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لموقع رو ستوري ، الخميس، بأن حاكمة ولاية اوريغون كيت براون نشرت 1200 عنصر من افراد الحرس الوطني لمساعدة المستشفيات المكتظة بالمصابين بوباء فيروس كورونا .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان ” اعداد افراد الحرس الوطني تضاعف باكثر من الضعف خلال اسبوع فيما قالت الحاكمة ان ” المستشفيات تتعرض […]

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