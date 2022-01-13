وزير التخطيط يعلن عن الشروع باعداد دراسات الجدوى لمشروع الطريق الحلقي لمدينة بغداد

2022/01/13 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم، الخميس، عن الشروع بإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمسوح والتصاميم التفصيلية، لمشروع الطريق الحلقي الرابع في مدينة بغداد.

وقال بتال في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مشروع اعداد دراسات الجدوى تم ادراجه ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لسنة 2021، وبكلفة بلغت 76 مليار و400 مليون دينار".

وأضاف انه "تم تخويل دائرة الطرق والجسور في وزارة الاعمار، صلاحية التنفيذ، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية".

وأوضح بتال في بيانه ان "مشروع الطريق الحلقي يمثل اضافة تنموية وحضرية واقتصادية مهمة في العاصمة بغداد، لأنه سيسهم في تحقيق عدة اهداف، من بينها، فك الاختناق المروري الذي تشهده شوارع العاصمة، وتحقيق التنمية في العديد في المناطق التي يمر بها، فضلا عن فرص العمل التي سيوفرها المشروع".

واشار الوزير الى ان "مشروع الطريق الحلقي حول محافظة بغداد، يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير العاصمة من خلال انشاء منظومة من الطرق الحولية، فضلا عن انشاء مشروع القطار المعلق ومترو بغداد"، لافتاً الى ان "شبكة الطرق المقترحة للتنفيذ ضمن المخطط الانمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، تشمل انشاء شوارع تقع ضمن مناطق مختلفة تخدم المناطق المأهولة، وتتضمن تلك الشوارع انشاء جسور جديدة على نهر دجلة، وشوارع مستحدثة تخدم مناطق النمو الجديدة".

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