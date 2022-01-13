'عمود كهرباء' يتسبب بحادث سير 'مروع' في صلاح الدين (صور) - عاجل

2022/01/13 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، انقاذ شخصين وانتشال جثث اثنين اخرين بحادث سير مروع في صلاح الدين.

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