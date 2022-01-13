حادث سير على طريق “ذي قار – البصرة”: مصرع طبيب وإصابة اثنين

2022/01/13 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمصرع طبيب وإصابة 2 بحادث سير على طريق “ذي قار – البصرة”.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “طبيب صيلاني لقى مصرعه، فيما اصيب طبيب بيطري وسائق نتيجة حادث سير عجلتهم”.وأضاف المصدر، أن “الحادث كان على الطريق الرابط بين ذي قار والبصرة”.

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