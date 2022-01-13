حلبة البرلمان تبدأ نزال رئاسة الجمهورية بـ 20 متنافسا

2022/01/13 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر في رئاسة البرلمان، الخميس، عن تسجيل مجلس النواب 20 مرشحا رسميا للتنافس على رئاسة الجمهورية، مبينا ان ابرز المرشحين هما رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري.وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/ ان “مجلس النواب سيغلق، اليوم، باب الترشح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم وهي المهلة […]

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