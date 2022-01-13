لماذا يجب ان يذهب جميع الخريجين الى الجامعات؟

2022/01/13 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / صلاح حزام… نشر أحد الاصدقاء الموثوقين قبل ايام منشوراً على صفحته يقول فيه ان عدد الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في العراق تجاوز المئة، وهو اكبر من عدد كل الجامعات في عدد من الدول الاوربية مجتمعةً.لقد صعقني الخبر ولم اكن اتوقع ان العدد بهذه الضخامة.اعرف ان عددها كبير في العراق ، لكني […]

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