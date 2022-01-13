من صور خيانة الوطن

2022/01/13 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الشيخ محمد الربيعي || [ إن الله لا يحب الخائنين ] ▪️الخيانة من الأخلاقيات التي حرمها الإسلام ، و حاربها حرباً شعواء .و لكن ما مفهوم الخيانة ؟ وما أضرارها ؟ و ما صورها ؟ و ما حكم الشرع على من يتصف بها ؟ ، يعتقد الكثير من الناس أن الخيانة مقصورة […]

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