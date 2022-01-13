نادي القوة الجوية يحدد أولوياته في الموسم الحالي

2022/01/13 | 14:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حدد نادي القوة الجوية، أولوياته في الموسم الكروي الحالي 2021/ 2022.وقال مشرف كرة القوة الجوية أحمد خضير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهدف الأول بالنسبة للقوة الجوية يتمثل في التتويج بلقب بطولة كأس العراق بكرة القدم للمشاركة في دوري ابطال اسيا”.وأوضح أن “التركيز على بطولة كأس العراق لا يعني اهمال بطولة […]

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