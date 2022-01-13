الفساد والعجز التشريعي

2022/01/13 | 14:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم الغراوي || قادت الطبقة السياسية في العراق نهبآ ماليآ ممنهجآ للمال العام لمدة سبعة عشر عامآ بحثآ عن النفوذ ، وعندما بدات اسعار النفط تنخفض مؤخرآ وتؤثر هي الاخرى على موارد الدولة تلاشت كل الامال في تحسن الحكم (الجميع فاسدين من قمة الهرم الى قاعدته )ولكم ان تتصوروا حجم الكارثة التي يمر […]

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