علماء يكتشفون فقاعة فضائية هائلة تحيط بالأرض

2022/01/13 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهر استخدام النمذجة الحاسوبية للتطور التاريخي لأقرب بيئة فضائية، أن الأرض والشمس تقعان في مركز فقاعة هائلة قطرها 1000 سنة ضوئية، تتشكل على سطحها النجوم الأقرب إلينا.وتشير مجلة Nature، إلى أن النمذجة المجسمة للمكان والزمان، كشفت أن جميع النجوم الجديدة ومناطق تشكلها تبعد 500 سنة ضوئية عن الأرض، على سطح فقاعة هائلة تعرف […]

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