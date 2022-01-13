مفهوم الأغلبية السياسية في العهد الجديد

2022/01/13 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ماهر ضياء محيي الدين || لقد أصبحت المصطلحات أو المفاهيم وان اختلفت عناوينها ومسمياتها نهج السياسيين في تحقيق مكاسبهم وحسب كل مرحلة تارة تظهر وثم تختفي تارة أخرى حسب متطلبات الوضع وكلما كانت الانتخابات لتكون كل العناوين حاضرة ومنها الأغلبية السياسية في العهد الجديد.لطالما نسمع الكثيرين يتحدثون بيه منذ سنوات مضت ويدعون […]

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