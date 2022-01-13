بيتروفيتش يصل بغداد مساء اليوم

2022/01/13 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… من المقرر أن يصل مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم، زيليكو بيتروفيتش، إلى العاصمة بغداد مساء اليوم.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن بيتروفيتش سيصل مساء اليوم الى العاصمة العراقية بغداد رفقة مساعده الهولندي ادري بوخرس ومدرب اللياقة البدنية فلاديمير كرونيتش بالاضافة الى مترجم من اصول عراقية مقيم في هولندا.وأوضح أن مجيء بيتروفيتش يأتي […]

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