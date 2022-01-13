2022/01/13 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشـت وكيل وزارة العمل والشؤون

الاجتماعية الدكتورة عبير مهدي الجلبي

وضع آلية جديدة لعمل الحماية

الاجتماعية وتمكين المستفيدين

اقتصادياً، وذلك خلال الاجتماع الذي

عقدته مع النائب الاداري لهيئة رعاية

ذوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تضع آلية عمل جديدة للحماية الاجتماعية وتمكين المواطنين اقتصادياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تضع آلية عمل جديدة للحماية الاجتماعية وتمكين المواطنين اقتصادياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).