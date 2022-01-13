نائب كردي: أربيل بلا بنية تحتية وحكومة الإقليم تفكر بالاستثمار

2022/01/13 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب السابق عن حركة التغيير،

تافكة أحمد، ان محافظة اربيل لا تحتوي

على بنية تحتية، مبينة ان حكومة الاقليم

تفكر بالمشاريع الاقتصادية.

وقالت احمد في تصريح صحفي تابعته وكالة

نون الخبرية ، ان “الام

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